Corinthians acerta bases salariais com Biel e tenta acordo com o Sporting

O Corinthians acertou bases salariais e tempo de contrato com o estafe do atacante Biel, de 24 anos. O clube agora negocia e tenta chegar a um acordo com o Sporting, de Portugal.

A diretoria do Timão pretendia contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, condição esta que foi rejeitada pelos portugueses. O clube europeu pagou cerca de 8 milhões de euros (R$ 51,2 milhões na cotação atual) para tirá-lo do Bahia em fevereiro deste ano e deseja recuperar o investimento.

A pedida não se encaixa nas condições financeiras do Corinthians, que tenta convencer o Sporting a reduzir os valores. Algumas das alternativas são: alongar a forma de pagamento ou adquirir uma fatia menor do jogador. O time do Parque São Jorge não irá fazer loucura.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Muito treino nesta quarta-feira. ? As fotos do treinamento do Timão nesta manhã. ?? No período da tarde, o Corinthians realizará a segunda atividade do dia. ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/ZNDt4nvUa1 ? Corinthians (@Corinthians) July 2, 2025

Biel era monitorado por outros times, como o São Paulo, mas deu prioridade ao Corinthians. O atacante, formado nas categorias de base do Fluminense, passou também pelo Grêmio antes de chegar ao Bahia, onde realizou 98 jogos, com 17 gols e 18 assistências.

Pelo Sporting, o atacante teve pouquíssimo espaço. Ele disputou somente sete partidas, uma como titular.

Apesar da crise financeira, a diretoria interina do Corinthians trabalha em conjunto com o executivo Fabinho Soldado para reforçar o elenco do técnico Dorival Júnior. Até o momento, o clube contratou apenas um jogador nesta temporada: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que veio ainda durante o mandato de Augusto Melo.

Além de um atacante, o Timão ainda mira as contratações de um meia, um zagueiro, um lateral direito e, possivelmente, primeiro volante. Para a ala, um dos atletas que agradam o clube é David Pastor.