Com um a mais, Corinthians perde do Internacional pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), o Corinthians visitou o Internacional e perdeu por 1 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão sub-20. O Timão jogou com um a mais desde a metade do primeiro tempo, mas sofreu gol de Marlon e não conseguiu reagir.

O resultado é péssimo para o Corinthians na competição sub-20. Isso porque os paulistas permanecem na 14ª colocação, com 18 pontos conquistados. Desta forma, o Alvinegro vê a distância para o G8 permanecer em seis pontos - o América-MG abre a zona de classificação às quartas, com 24 unidades. O Colorado, por sua vez, comemora muito o triunfo obtido em casa, já que deixa a zona de rebaixamento, indo ao 17º lugar, com 15 pontos.

O Corinthians volta aos gramados já neste sábado, às 15h (de Brasília), quando visita o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Paulistão sub-20. O Timão volta suas atenções ao Brasileirão apenas no dia 9, próxima quarta-feira, para enfrentar o América-MG, na Fazendinha, às 15h, pela 17ª rodada.

Já o Internacional tem como próximo compromisso o Fortaleza, fora de casa. O Colorado visita o Leão do Pici na próxima terça-feira (8), às 15h, justamente pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20.

O jogo

O Internacional ficou com um jogador a menos a partir dos 22 minutos do primeiro tempo. Denis Marfo, que já tinha cartão amarelo, acertou Gui Bom, do Corinthians, no rosto em disputa por espaço e foi novamente advertido.

Com um a menos, o Colorado conseguiu se fechar muito bem, inibindo os espaços do Corinthians, que, mesmo com vantagem numérica, não conseguiu perfurar a defesa gaúcha.

Assim, na etapa final, aos 22 minutos, o Internacional inaugurou o marcador em um momento no qual estava melhor na partida. Em avançada pelo lado direito do campo de ataque, na entrada da área, Marlon cruzou para a área e a bola acabou encobrindo o goleiro Cadu, parando no fundo das redes.