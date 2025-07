Com Paulinho, Palmeiras foca em ajustes táticos e avança em preparação para pegar o Chelsea

O Palmeiras avançou na preparação para pegar o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na primeira atividade do dia, realizada na manhã desta quarta-feira, o elenco alviverde treinou pelo terceiro dia consecutivo e contou com duas importantes novidades em campo.

As principais notícias da atividade foram o atacante Paulinho e o lateral esquerdo Piquerez. O camisa 7 segue um cronograma individualizado, mas foi a campo e participou de grande parte das movimentações desta quarta. Ele não pode atuar por mais de 30 ou 40 minutos, mas deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo.

Por outro lado, Piquerez, que havia ficado fora do treino na última terça-feira, se recuperou de um quadro de gripe e participou das atividades desta quarta. O uruguaio, contudo, será desfalque certo para o Palmeiras, uma vez que recebeu o segundo amarelo e precisará cumprir suspensão.

Além de Piquerez, outros dois defensores do Palmeiras também serão ausências certas. Gustavo Gómez foi expulso contra o Botafogo e também está suspenso. Já Murilo tem uma lesão muscular na coxa esquerda e segue tratamento junto ao departamento médico do clube.

No primeiro treino desta quarta-feira, a comissão técnica de Abel comandou duas horas de atividades com ênfases táticas no NovaCare Complex, CT do Philadelphia Eagles. Aprimorou-se estratégias, simulações de jogo, bolas paradas, bolas aéreas e jogadas ensaiadas, além de cobranças de faltas e pênaltis.

O Verdão treina em dois períodos nesta quarta-feira e ainda trabalha novamente no período da tarde. A segunda atividade do dia está prevista para as 17h do horário local.

O elenco alviverde fecha a preparação para o duelo diante do Chelsea nesta quinta-feira, pela manhã. O confronto está marcado para esta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Nas oitavas de final, o Palmeiras eliminou o Botafogo ao vencer, na prorrogação, por 1 a 0. Do outro lado, o Chelsea bateu o Benfica, também no tempo extra, por 4 a 1.