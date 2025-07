Com gosto de "revanche", Palmeiras põe à prova invencibilidade no Mundial contra o Chelsea

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A partida tem um gostinho de revanche para o Verdão que foi vice para os ingleses no Mundial em 2021. A equipe de Abel Ferreira ainda põe à prova no compromisso sua invencibilidade no torneio.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). A decisão é em jogo único. O vencedor enfrenta quem passar de Fluminense x Al Hilal, que medem forças no Camping World Stadium, em Orlando.

Na primeira fase, o Palmeiras estreou com um empate sem gols com o Porto. Em seguida, venceu o Al Ahly, por 2 a 0 e, por fim, buscou um empate por 2 a 2 com o Inter Miami. Com essa campanha, o Verdão avançou às oitavas de final como líder do Grupo A, com cinco pontos. Nas oitavas de final, a equipe alviverde pegou o Botafogo e venceu por 1 a 0, com gol de Paulinho na prorrogação.

O Chelsea perdeu sua invencibilidade no torneio logo na segunda rodada, quando perde, de virada, por 3 a 1, do Flamengo no mesmo palco das quartas. O time inglês ainda conquistou duas vitórias sobre Esperance de Tunis e Los Angeles FC para avançar às oitavas na vice-liderança da chave. Depois disso, o time inglês bateu o Benfica, por 4 a 1, nas oitavas.

Esse será o segundo confronto entre Chelsea e Palmeiras na história. O primeiro embate aconteceu em 2021, na final do Mundial daquele ano. O time inglês, na oportunidade, venceu por 2 a 1. Lukaku e Havertz fizeram para os Blues, enquanto Raphael Veiga anotou para o Verdão, em Abu Dhabi.