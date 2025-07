Chelsea e Al Hilal favoritos? Palmeiras e Flu têm boas chances, diz Lavieri

Chelsea e Al Hilal são favoritos contra Palmeiras e Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes, mas com pequena vantagem, opinou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (2).

O Al Hilal é favorito contra o Fluminense e o Chelsea é favorito contra o Palmeiras. Se eu estivesse aqui fazendo dicas de aposta, eu faria essa aposta casada: Al Hilal passando do Fluminense e o Chelsea passando do Palmeiras. Mas os dois têm jogo, não é um favoritismo absurdo: é 55% a 45%.

Aí tem várias explicações. O Al Hilal tem jogadores que passaram por vários times da Europa e há pouco tempo saíram por 40, 50, 60 milhões de euros, enquanto aqui no Brasil a gente ficou de boca aberta quando teve uma contratação de 25 milhões de euros.

Os jogadores do Al Hilal ganharam R$ 3 milhões cada um só pela classificação [contra o Manchester City] e aqui quando algum jogador ganha R$ 3 milhões por mês de salário a gente já fica de boca aberta.

Danilo Lavieri

Apesar da disparidade financeira, o colunista vê a dupla brasileira com boas chances de chegar à semifinal.

O Chelsea é muito pior do que o Chelsea de 2021 [que venceu o Palmeiras na final do Intercontinental] e ficou em quarto lugar na Premier League, muito atrás do primeiro. É um Chelsea que o Palmeiras pode vencer, sim.

O Al-Hilal é a mesma coisa: o Fluminense pode vencer, sim, claro que pode. Não é impossível. Ninguém ficaria de boca aberta.

Danilo Lavieri

Ainda assim, para o colunista, o Al Hilal é o time com maior chance de impedir o título de um gigante europeu na Copa do Mundo de Clubes.

O Al Hilal tem uma diferença bem grande no aspecto financeiro com os petrodólares, os caras têm muito dinheiro para fazer o que precisar na Arábia Saudita, então é um time muito forte e que tem mostrado uma intensidade acima do que a gente esperava.

O Al-Hilal é o favorito para ser a surpresa, mas com pouca diferença, não é uma diferença como eu falaria do Bayern, do PSG ou do Real Madrid para os outros. Para a matemática ficar bem clara, para ficar explicadinho, seria 55% a 45% no favoritismo do Al-Hilal.

Danilo Lavieri

