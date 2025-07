Chelsea de 'saco cheio' do Mundial vira time reclamão e dá trabalho à Fifa

Do UOL, na Filadélfia (EUA)

Adversário do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Chelsea tem ficado com fama de "reclamão" nos bastidores da competição.

O que aconteceu

As reclamações dos ingleses não se limitam ao forte calor dos EUA, mas também às agendas obrigatórias que todos os clubes envolvidos na disputa precisam cumprir como entrevistas e produções de conteúdo Fifa.

O UOL apurou que a situação tem causado certa dor de cabeça para a entidade, que avalia que o clube está de "de saco cheio" nos bastidores. Alguns dos acordos com a entidade não têm sido cumpridos pelo Chelsea, que soma atrasos em entrevistas e queixas quanto aos rígidos protocolos de atividades antes e depois dos jogos.

A Fifa se incomoda com os Blues e avalia que outros europeus envolvidos na disputa têm colaborado, inclusive outros gigantes como Bayern de Munique e Real Madrid.

A própria Filadélfia, sede que receberá o jogo contra o Palmeiras nesta sexta, foi alvo de reclamações por parte do Chelsea, principalmente por conta do calor.

O clube utilizou a cidade como base na primeira fase, mas mesmo com a próxima partida marcada para o Lincoln Financial Field, preferiu se transferir para Miami e fazer a preparação contra os brasileiros por lá, na região onde o Manchester City desfrutou de momentos de lazer na praia.

Técnico do Chelsea detona paralisações: 'Piada'

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, durante jogo contra o Benfica no Mundial de Clubes Imagem: Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, foi um que expôs publicamente sua insatisfação com um dos pontos polêmicos do Mundial: a paralisação climática por ameaças de tempestades e raios.

A crítica aconteceu após a vitória dos ingleses sobre o Benfica por 4 a 1, pelas oitavas, quando o jogo ficou paralisado por quase duas horas no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Não me entendam mal. É uma competição fantástica, é top, todos os melhores clubes estão aqui, mas há alguma coisa acontecendo. Provavelmente, para quem decide, deve ter uma razão porque não é normal suspender uma partida. Na Copa do Mundo, quantos jogos foram suspensos? Na Eurocopa quantos foram? Estamos aqui há duas semanas e já suspenderam seis ou sete

Enzo Maresca, técnico do Chelsea

O treinador prosseguiu e classificou o protocolo como "piada". Além disso, questionou se os Estados Unidos eram o país ideal para receber o Mundial de Clubes:

Estou falando como treinador, quando você está há duas horas lá dentro e você tenta manter os jogadores focados no jogo. Eles estão conversando com a família lá fora por questões de segurança, eles estão comendo algo, brincando, rindo. Como você pode manter eles focados por duas horas? Isso é uma piada. Estamos felizes por estarmos aqui, mas há um problema que não é normal no futebol. Consigo entender que é uma razão de segurança, mas se você suspende sete ou oito jogos isso é um problema, não é o lugar certo para fazer esta competição

Chelsea engasgado?

O confronto com o Chelsea será a oportunidade do Palmeiras de se vingar da final do Mundial de 2021, quando os paulistas ficaram com o vice.

Cotado para substituir Piquerez, suspenso, Vanderlan concedeu entrevista coletiva ontem, no CT do Eagles, na Filadélfia, e garantiu que não está com os ingleses engasgado.