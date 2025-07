Chelsea anuncia o atacante João Pedro, que já pode enfrentar o Palmeiras

O Chelsea anunciou na manhã de hoje a contratação do atacante brasileiro João Pedro, que se junta imediatamente ao elenco e pode enfrentar o Palmeiras nas quartas do Mundial.

O que aconteceu

João Pedro assinou contrato até 2033. Ele atua no futebol inglês desde 2020, quando deixou o Fluminense para ir ao Watford, onde começou a se destacar. Em 2023, mudou para o Brighton e passou a atrair maior atenção dos grandes da Europa e da seleção brasileira.

O jogador de 23 anos chega para reforçar o Chelsea já na disputa do Mundial. O torneio abriu janela extra durante o mata-mata, e João Pedro, que realizou os exames médicos nos EUA, foi inscrito.

O clube inglês apressou a transferência para contar com o jogador nas quartas. O Chelsea enfrenta o Palmeiras na sexta-feira, às 22h (de Brasília).

Os Blues acordaram pagar cerca de 55 milhões de libras (R$ 412 milhões, na cotação atual), de acordo com apuração do colunista Bruno Andrade. O acordo com o Brighton ainda envolve um valor extra por metas atingidas.

Todos que este é um clube gigante com uma grande história. Chelsea teve jogadores brilhantes no passado e tem jogadores brilhantes agora. Estou animado por fazer parte. Quando você é um jogador do Chelsea, você só deve pensar em uma coisa: vencer.

João Pedro, ao site do Chelsea