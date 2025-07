CBF divulga data de Vasco x Botafogo pelo Brasileirão

O clássico entre Botafogo e Vasco, que marca o retorno das equipes à disputa do Brasileirão, teve a data confirmada nesta quarta-feira. A CBF divulgou que o duelo pela 13ª rodada do torneio será no dia 12 de julho, às 18h30 (de Brasília).

Existia uma possibilidade de o confronto não acontecer junto às outras partidas desta rodada devido à participação do Botafogo no Mundial de Clubes. Se a equipe chegasse à final da competição, o clássico seria adiado, porém, o foi eliminada pelo Palmeiras no último sábado e já retornou ao Brasil.

O elenco vascaíno, por sua vez, se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro desde o dia 23 de junho, quando se reapresentou das férias. Antes de enfrentar o Glorioso, a equipe terá um amistoso contra o Montevideo Wanderes, do Uruguai, neste sábado.

Após a participação no Mundial, os jogadores do Botafogo terão cinco dias de recesso e iniciam a preparação para o clássico na próxima segunda-feira. Sem técnico passada a demissão de Renato Paiva, não se sabe se o elenco botafoguense irá se reapresentar com um novo nome confirmado no comando técnico da equipe.

O palco da partida entre as equipes cariocas será o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco acertou a venda do mando de campo para esta partida ainda em março, logo após a divulgação do calendário do Brasileirão.