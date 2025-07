CBF define data de Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira a data da partida entre Flamengo e São Paulo, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes vão se enfrentar no dia 12 de julho, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo marca a reestreia do técnico Hernán Crespo no comando do São Paulo.

Nosso treino desta quarta-feira!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/PqqgtO4ceI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 2, 2025

A indefinição se deu pela participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Com a queda do Rubro-Negro nas oitavas de final, a CBF conseguiu confirmar a partida com o São Paulo.

O Flamengo é o atual líder da competição, com 24 pontos somados. Já o Tricolor Paulista ocupa a 14ª colocação na tabela, com 12 pontos.