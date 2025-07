CBF marca jogos de Botafogo e Flamengo no Brasileirão após Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou hoje as datas e horários dos jogos de Flamengo e Botafogo após campanha no Mundial de Clubes. Os dois times terão dez dias (a partir de hoje) até o retorno aos jogos no Brasil

O que aconteceu

A CBF confirmou para dia 12 de julho, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã o jogo entre Flamengo e São Paulo. Com 24 pontos, ao lado do Cruzeiro, que tem um jogo a mais.

Botafogo e Vasco também será no dia 12 de julho, sábado, mas não mais em São Januário e sim no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30. O Botafogo ocupa o oitavo lugar do Brasileirão com 18 pontos. Com 13, o Vasco aparece em 13º.

A CBF ainda não marcou os jogos de Botafogo e Flamengo atrasados da 12ª rodada, por conta do Mundial. Os rubro-negros têm partida contra o Sport adiada, enquanto a equipe alvinegra tem duelo contra o Mirassol.

Classificados às quartas do Mundial, Palmeiras e Fluminense ainda não sabem quando retornarão ao Brasileirão. Os jogos contra Santos, na Vila Belmiro, e Mirassol, no interior, respectivamente, ainda continuam sem data definida.