Cássio revela "depressão profunda" em fim de passagem pelo Corinthians

O goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, revelou ter passado por um período de "depressão profunda" na reta final de sua passagem pelo Corinthians. Ídolo do Timão, o jogador deixou o clube do Parque São Jorge em maio de 2024.

O experiente jogador disse que tomou a melhor decisão para ele e para o Corinthians ao decidir sair para o Cruzeiro. Ele também contou que até mesmo sua fisionomia estava diferente no fim de sua trajetória pela equipe paulista.

"Hoje, olhando com calma, vejo que foi a melhor coisa para os dois lados. Para o Corinthians e para mim. Eu não tinha mais força para ajudar. Estava na depressão profunda, quem me conhece sabe. Quando cheguei aqui, falaram que eu estava com olho fundo. O semblante era totalmente diferente do que tenho hoje", afirmou o arqueiro em entrevista à TV Cruzeiro.

Cássio relatou que segue acompanhamento com uma psicóloga e disse ter enfrentado problemas em sua chegada ao Cruzeiro. Segundo o atleta, o apoio de dirigentes e dos companheiros, além da vinda do técnico Leonardo Jardim, foram fundamentais para a volta por cima.

"Tenho uma psicóloga, que é a Lisandra, senti um pouco tudo isso. Mas, tive aprendizados. Aprendi com os jogadores, com o Pedrinho, Pedro Junio. Eles nunca viraram as costas para mim, independente das críticas e das cobranças. Nesse jogo contra o Vasco, eu estava muito pressionado. Mas aí você olha o que construiu, onde chegou, e vê que era mais um obstáculo. Pela pressão, a gente precisava muito da vitória", comentou.

"Tenho dois excelentes treinadores de goleiro. Você trabalha, se dedica e parece que as coisas não acontecem. Com o tempo fui aprendendo que tem que continuar trabalhando, que as coisas vão dar certo. Depois do Vasco, conseguimos uma virada. A chegada do professor também foi muito importante. Ele foi muito franco e honesto, isso me ajudou muito. Automaticamente, as coisas foram se encaixando no lugar", finalizou.

A trajetória de Cássio pelo Corinthians foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos, mas terminou de maneira desgastada. Com a camisa alvinegra, ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O jogador encerrou sua passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados, sendo assim o segundo que mais vestiu as cores preta e branca do Timão nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

Já pelo Cruzeiro, time que defende desde o ano passado, Cássio possui 54 partidas. Ele superou altos e baixos e, neste ano, conseguiu se firmar no atual vice-líder do Campeonato Brasileiro.