Cara a cara: Comentaristas elegem melhores de Palmeiras e Chelsea

Domitila Becker, Juca Kfouri e Paulo Massini passaram pelas possíveis escalações de Palmeiras e Chelsea e compararam cada um dos jogadores, no Fim de Papo.

O resultado foi de equilíbrio absoluto, com seis representantes (incluindo o treinador) escolhidos para cada lado. Veja o resultado, com os nomes destacados em negrito, tendo sido escolhidos.

Palmeiras x Chelsea

Weverton x Sanchez

x Sanchez Giay x Malo Gusto

x Malo Gusto Fuchs x Colwill

Micael x Adarabioyo

Vanderlan x Cucurella

Emiliano Martínez x Lavia

x Lavia Richard Ríos x Reece James

x Reece James Maurício x Cole Palmer

Allan x Enzo Fernández

Estêvão x Pedro Neto

x Pedro Neto Vitor Roque x Liam Delap

Abel Ferreira x Enzo Maresca

Brasileiros e ingleses se enfrentam nas quartas de final do Mundial, em duelo marcado para a próxima sexta (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

