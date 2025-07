Camisa azul faz Santos bater meta de venda de uniformes de 2025 ainda no 1º semestre

Com o lançamento da camisa azul turquesa, edição especial que faz referência a Neymar, o Santos superou a meta de vendas de uniformes para 2025 ainda no primeiro semestre.

O Peixe já vendeu mais de 240 mil camisas para o varejo e, por ter alcançado este número, receberá um bônus milionário, elegível no contrato com a Umbro. A projeção de vendas é semelhante ao ano que o Peixe foi campeão da Libertadores.

"Santos e Umbro, em tempo recorde, juntaram forças para fazer este lançamento e criar este modelo que é um sucesso. O uniforme presta uma homenagem ao ano de 2012, que remete a primeira passagem de Neymar Jr. no Santos e traz uma lembrança muito positiva ao torcedor santista", disse o presidente Marcelo Teixeira.

Na Netshoes, a peça está entre as três camisas de time mais vendidas da história da companhia. Durante os cinco primeiros dias de venda, o número de novos usuários cresceu 124% em comparação com o restante do mês de maio.

Com alguns modelos e tamanhos já esgotados, as camisas estão disponíveis nas lojas do Santos e no e-commerce do clube e da Umbro. Os preços variam de R$ 379,99 para a versão torcedor e R$ 549,99 na versão jogador.