Calor? Técnico da Juve diz que 10 atletas pediram substituição contra Real

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Igor Tudor, técnico da Juventus, reclamou do calor após a derrota para o Real Madrid no Mundial de Clubes e disse que dez atletas pediram substituição durante a partida.

O que aconteceu

As equipes se enfrentaram no Hard Rock Stadium, em Miami, às 15h (horário local). Durante o dia, ontem (1), os termômetros chegaram a marcar 38ºC na cidade.

O treinador croata explicou que optou por não correr riscos nas substituições levando o clima em conta. Ele admitiu que temeu ficar com um jogador a menos em campo.

Das cinco substituições da Juventus, apenas uma mexeu na formação do time em campo. O atacante Nico González entrou no lugar do zagueiro Lloyd Kelly. Nas outras mexidas, o técnico fez apenas trocas entre atletas da mesma posição.

Tenho que parabenizar os jogadores que seguiram o plano de jogo e a estratégia que treinamos, mas estávamos em condições difíceis. Dez homens pediram substituição. Eu queria colocar alguém mais ofensivo, mas fiquei com medo de ficar com um jogador a menos.