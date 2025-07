Bruno Gomes volta a trabalhar no campo após lesão do joelho

O volante Bruno Gomes, do Internacional, realizou atividades no campo nesta quarta-feira pela primeira vez após sofrer uma lesão no joelho. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior esquerdo em fevereiro deste ano e segue no processo de recuperação.

Bruno Gomes voltou a pisar no campo nesta semana, iniciando uma nova etapa do processo de recuperação. O jogador evolui bem, ainda com um caminho pela frente até estar à disposição. Vamos, BG! ???

O problema do meio-campista ocorreu na primeira partida da temporada, em que o Internacional empatou com o Guarany Bagé pelo Campeonato Gaúcho. Na ocasião, Bruno Gomes atuou por apenas quatro minutos até sair de campo, sem condições de jogo.

Apesar de não ser sua posição de origem, o atleta, que passou por cirurgia, vinha atuando na lateral-direita com Roger Machado. Após sua lesão, apenas Braian Aguirre ficou disponível para atuar na função e, recentemente, o Inter anunciou a contratação de Alan Benítez para reforçar o setor.

O primeiro compromisso da equipe gaúcha após a parada para o Mundial será no dia 12 de julho, contra o Vitória. O duelo será válido pela 13ª rodada do Brasileirão, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.