Biel quer Corinthians, mas Sporting ainda precisa aceitar acordo

O atacante Biel, do Sporting, de Portugal, quer fechar com o Corinthians e prioriza a negociação — apesar de ser alvo de outros três concorrentes brasileiros: Atlético-MG, São Paulo e Vasco. No entanto, para o acordo se concretizar, falta a equipe europeia aceitar as condições oferecidas pelo Timão.

Biel quer fechar com Timão

O Corinthians já tem as bases salariais acertadas com o jogador, que se animou com o projeto para retornar ao Brasil. Biel está na Europa há apenas cinco meses. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo UOL.

A princípio, o Timão desejava contratar o atacante por empréstimo, mas o Sporting não concordou. Depois da primeira negativa, a negociação passou para uma compra.

Agora, o Timão tenta resolver a questão financeira. As equipes buscam um consenso sobre os valores e a forma de pagamento, que deve ser parcelada.

O clube português pedia 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas, agora, já admite descer um pouco a pedida. A informação é da coluna Mercado da Bola.

Vale ressaltar que o Alvinegro paulista vive uma intensa crise financeira por acúmulo de dívidas, mas tenta fazer um "malabarismo econômico" para garantir uma janela de transferências positiva. O ercado abre no próximo dia 10.

Além do Corinthians, Atlético-MG, São Paulo e Vasco têm interesse na chegada (por empréstimo até junho de 2026) do jovem atacante.