Bia Haddad perde de húngara na 2ª rodada e é eliminada de Wimbledon

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada de Wimbledon, Bia Haddad enfrentou a húngara Dalma Gálfi, perdeu por 2 sets a 0 e foi eliminada da competição.

Este foi apenas o segundo duelo da brasileira número 20 do mundo, que havia superado a eslovaca Rebecca Sramkova na estreia do torneio. Desta forma, Sua melhor campanha em Wimbledon continua sendo a de 2023, quando caiu nas oitavas de final.

O que restou para Bia Haddad foi a disputa de duplas, categoria pela qual tem estreia prevista para a próxima quarta, ao lado da alemã Laura Siegemund, contra as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Do outro lado, com a vitória, Gálfi avançou à terceira rodada, onde encara a vencedora do confronto entre Renata Zarazúa (México) e Amanda Anisimova (EUA).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wimbledon (@wimbledon)

O jogo

O primeiro set foi extremamente equilibrado, com ambas as jogadoras mantendo seus serviços até o fim. Bia Haddad oscilou no saque com cinco duplas faltas, mas também somou aces e bolas vencedoras nos momentos decisivos.

Apesar de ter enfrentado e salvo set point no 10º game, e ainda devolver uma quebra para empatar em 6/6, Bia cometeu erros cruciais no tie-break, incluindo mais uma dupla falta. Galfi aproveitou melhor os mini breaks, salvou três set points contra e fechou o tie-break por 9/7, levando o primeiro set.

No segundo set, Dalma Galfi foi amplamente superior. A húngara quebrou o serviço de Bia logo no segundo game, sem permitir pontos, e ampliou a vantagem com nova quebra pouco depois.

Bia até teve chances de devolver uma das quebras no quinto game, com dois break points, mas desperdiçou as oportunidades. Galfi manteve a consistência, sacou com eficiência e fechou o set por 6/1, confirmando a vitória por 2 sets a 0.