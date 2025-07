Basso elogia preparação do Santos para volta do Brasileirão: "Intenso e produtivo"

O zagueiro João Basso falou, nesta quarta-feira, sobre a preparação do Santos para a retomada do Campeonato Brasileiro. O defensor de 28 anos destacou a intensidade das atividades, comandadas pelo técnico Cleber Xavier.

"Está sendo bem intenso e produtivo. Temos treinado bastante desde que nos reapresentamos para a gente possa chegar no Campeonato Brasileiro o mais preparado possível e dar sequência aos bons jogos que fizemos antes da pausa. Estamos trabalhando bem e nos dedicando. Os treinos estão sendo fortes", disse.

Basso encerrou o semestre em alta. O zagueiro assumiu a titularidade do Peixe e foi elogiado pela diretoria.

"Eu trabalho visando sempre o próximo jogo, sempre o próximo treino. Então, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar para conseguir os nossos passos, conseguir o nosso lugar, não baixar os braços", completou.

O Santos volta aos treinos na manhã desta quinta-feira. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 13 de julho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.