Barcelona lança nova camisa para a temporada: 'Cheiro de Champions'

O Barcelona lançou nesta quarta-feira o novo uniforme para a temporada 2025/2026. O clube divulgou um vídeo nas redes sociais para comunicar a novidade. Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Balde e Fermín protagonizam o vídeo de lançamento da camisa. O uniforme tem design moderno, com grande destaque para as cores azul e grená.

"Essa tem cheiro de Champions, irmão", diz Fermín em determinado momento do vídeo, elogiando a camisa. "As clássicas listras 'Blaugrana' foram reinventadas com novos aspectos que trazem ritmo e energia, características essenciais do futebol do Barça", afirma o clube catalão.

O novo modelo da camisa do Barcelona pode ser adquirido nas lojas físicas do clube, no site fcbarcelona.com e também no site da fornecedora de material esportivo, a Nike.

Na última temporada, o Barcelona foi campeão do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Na Champions League, a equipe chegou às semifinais, quando caiu diante da Inter de Milão.