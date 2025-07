Atlético-MG treina em dois períodos e intensifica preparação para retorno do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG deu sequência ao cronograma de treinamentos em meio à pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Na Cidade do Galo, os jogadores da equipe mineira realizaram trabalhos em dois períodos e intensificaram a preparação para o retorno.

O próximo jogo do Atlético-MG acontece daqui dez dias. No dia 12, o Galo enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em julho, o Atlético-MG enfrentará ainda o Palmeiras e o Flamengo pelo Brasileirão, além do duelo do playoff da Sul-Americana contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, e o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, novamente contra o Flamengo.

Na primeira atividade desta quarta-feira, comandados pelo técnico Cuca, os jogadores atleticanos fizeram um treinamento técnico/tático e de finalizações nos campos 5, 6 e 7 do CT. No segundo período, à tarde, os atletas participaram de atividades físicas na academia.

Potência máxima! ?? É difícil parar o homem, Júnior Santos? Ele tem a força! ???? pic.twitter.com/Dy5MLA3fMt ? Atlético (@Atletico) July 2, 2025

O departamento médico do Atlético-MG segue com quatro jogadores em recuperação. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Tomás Cuello, ambos com lesão na coxa direita, cumpriram a programação prevista com trabalhos internos na fisioterapia e na academia. Já os atacantes Cadu e Caio Maia, que tratam lesões no joelho direito, também permaneceram em atividades internas de reabilitação física.

Os atletas do Atlético-MG retornam aos treinos na Cidade do Galo na quinta e sexta-feira, com atividades marcadas para as 10h (de Brasília). No sábado, o time realizará um jogo-treino contra o Betim, também às 10h, no CT.