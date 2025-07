Atlético de Madrid anuncia a contratação do espanhol Álex Baena

Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do meia-atacante espanhol Álex Baena, de 23 anos. O atleta assinou contrato válido até 30 de junho de 2030 e chega à equipe comandada por Simeone após defender o Villarreal por três temporadas.

O Atlético de Madrid desembolsou cerca de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 288 milhões) pela contratação do jogador.

Durante a apresentação, Álex Baena afirmou estar feliz com a transferência e qualificou o Atlético de Madrid como um dos maiores clubes da Europa.

"É um grande passo na minha carreira. Cheguei a um dos maiores clubes da Espanha e da Europa. Estou muito feliz", declarou o jogador, em nota divulgada no site oficial do Atlético de Madrid.

Álex Baena se tornou a quinta contratação mais cara da história do clube e foi o primeiro reforço confirmado nesta temporada. A expectativa é que Simeone utilize o novo jogador como meia-atacante ou ponta esquerda, posições nas quais atuava no Villarreal.

Quem é Álex Baena?

Revelado pelo Villarreal em 2020, Álex Baena se destacou nas categorias de base da seleção espanhola. Entre o sub-16 e o sub-21, o meia-atacante disputou 38 partidas, marcou oito gols e integrou o elenco que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

Além da seleção espanhola, Baena também ganhou destaque durante o empréstimo ao Girona, na temporada 2021/22. Em 45 jogos pela equipe, marcou cinco gols e distribuiu sete assistências, sendo fundamental no acesso do time à Primeira Divisão.

Após retornar do empréstimo, tornou-se peça-chave no ataque do Villarreal. Nas três temporadas seguintes pelo Submarino Amarelo, atuou em 126 partidas, marcou 24 gols e deu 36 assistências.