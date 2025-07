As grifes e as gafes das oitavas do Mundial: Complicado?, Leila Balboa e adeus a europeus

O Mundial de Clubes já conhece os oito mais bem colocados da primeira edição do novo formato. Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros e, junto de Al-Hilal, são as equipes fora da Europa ainda vivas.

O Estadão elenca as grifes e as gafes do torneio, com os pontos altos e baixos da competição nesta fase de oitavas de final. A estrela de Paulinho, do Palmeiras, a "facilidade" do Bayern, segundo Neuer, para ganhar do Flamengo, os elogios de Gianni Infantino aos brasileiros e as reclamações do técnico do Chelsea, Enzo Maresca, são alguns dos destaques.

AS GRIFES DO MUNDIAL

PAULINHO CLASSIFICA PALMEIRAS E ELIMINA BOTAFOGO

O camisa 10 palmeirense pode jogar apenas alguns minutos por partida. Ainda assim, ele foi decisivo para colocar o Palmeiras nas quartas de final e eliminar o Botafogo.

Quem comemorou foi a presidente Leila Pereira, que subiu os degraus da escadaria de Rocky Balboa no estilo Sylvester Stallone, que imortalizou o personagem no cinema.

RENATO GAÚCHO TINHA UM PLANO PARA O FLUMINENSE; INZAGHI, PARA O AL-HILAL

O time tricolor surpreendeu ao eliminar a Inter de Milão, vencendo os italianos por 2 a 0. A equipe utilizou um novo esquema, reforçado na defesa e segurou o adversário, com um gol cedo e o derradeiro nos minutos finais.

"Apesar do pouco tempo, acreditaram no novo esquema. Conversei muito com eles, coloquei na cabeça deles que dava. A Inter é uma grande equipe, tem muito mais dinheiro do que a gente, mas dentro de campo são 11 contra 11", comentou o técnico.

A disciplina defensiva também funcionou para o Al-Hilal, que fez o melhor jogo do torneio, contra o Manchester City e eliminou os ingleses.

BRASIL ELOGIADO POR GIANNI INFANTINO

Interessado em sediar a próxima edição do Mundial de Clubes, o Brasil foi elogiado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Fantástico o impacto do futebol brasileiro nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. O mundo inteiro gosta do futebol do Brasil. E ter quatro clubes, e os quatro passam para as oitavas, é um sucesso. E também os torcedores têm sido fantásticos. Faz com que todo mundo se apaixone mais pelo Brasil", disse o dirigente em entrevista à TV Globo.

AS GAFES DO MUNDIAL

COMPLICADO, NEUER?

O goleiro do Bayern de Munique não concorda com a ideia de que o Flamengo foi um adversário difícil para o time alemão. Neuer respondeu com risos ao ser questionado sobre a partida ter sido complicada.

"4 a 2 (fazendo gestos com as mãos). Não foi complicado, não foi complicado. Fácil", disse Neuer após o triunfo, misturando inglês e espanhol.

MARESCA DIZ O QUE TODOS PENSÁVAMOS

O técnico do Chelsea reclamou sobre as paralisações dos jogos por alertas climáticos, que têm sido recorrentes durante o Mundial. "Não é o mesmo jogo, porque interrompe o ritmo. Os jogadores falam com os familiares, as pessoas começam a correr, eles pegam celular. Não é algo que deveria acontecer, por isso é difícil de entender", disse.

ALERTA PARA OS EUROPEUS

Pelo menos dois europeus seriam eliminados nas oitavas entre dois confrontos (Benfica x Chelsea e Real Madrid x Juventus). O que não se esperava é que mais dois também caíssem (Inter de Milão e Manchester City). Entre os oito melhores times do torneio, há cinco equipes da Europa, duas da América do Sul e uma da Ásia. Gafe europeia.