Após repercussão negativa, filho de ex-dirigente do Corinthians é retirado de jogo de lendas

O ex-zagueiro André Vinicius, filho de um ex-dirigente do Corinthians, não fará mais parte do amistoso de lendas do clube contra o Boca Juniors, em homenagem ao título da Libertadores de 2012. O evento está agendado para sábado, a partir das 15h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

André Vinicius é filho de André Luiz de Oliveira, popularmente conhecido como André Negão, conselheiro vitalício do Corinthians, diretor administrativo no segundo mandato de Andrés Sanchez e vice-presidente na gestão Roberto de Andrade.

Ele também foi candidato à presidência do clube nas últimas eleições, em novembro de 2023, mas foi derrotado por Augusto Melo.

Após a divulgação de que André estaria em campo ao lado de outros ex-jogadores, a torcida corintiana se revoltou e protestou nas redes sociais. Por conta da repercussão negativa, organizadores do evento entraram em um "comum acordo" com o ex-atleta nesta quarta-feira decidiram retirá-lo do jogo.

André Vinicius não fez parte do grupo que conquistou a Libertadores de 2012, apesar de estar sob contrato com o clube naquela época.

O ex-defensor nunca conseguiu se firmar no time do Parque São Jorge e realizou apenas duas partidas pela equipe profissional: um amistoso, em 2011, e um jogo contra o Paulista de Jundiaí, em 2013, pelo Paulistão, sob comando de Tite. Além disso, ele acumulou empréstimos ao longo de seu vínculo com o Corinthians.

O ex-jogador passou pelo Nacional-SP, duas vezes pelo Paraná, três vezes pelo Bragantino, uma pela Portuguesa, por União Madeira-POR, pelo Grêmio Osasco Audax, CRB e Oeste.

Onde você estava no dia da histórica final da Libertadores do Timão em 2012? ? Reviva este momento inesquecível no Reencontro de Gigantes que acontece neste próximo sábado (05)! ?? ? SCCP Legends x Boca Legends

? 15h (horário de Brasília)

?? Mercado Livre Arena Pacaembu

??... pic.twitter.com/0h343uFJXu ? Corinthians (@Corinthians) July 2, 2025

No jogo festivo, o Corinthians será representado por vários ex-jogadores que fizeram parte da histórica conquista de 2012. Estarão presentes Chicão, Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Júlio César, Emerson Sheik e Liedson, além da participação especial do técnico Tite como convidado de honra da festa.

Já do lado argentino, estão confirmados Rolando Schiavi, Pepe Basualdo, Pato Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas.

Os ingressos para a partida estão à venda através do site reencontrodegigantes.com.br ou na bilheteria do Portão 1 da Mercado Livre Arena Pacaembu. A aquisição do bilhete também dá direito a um copo exclusivo do evento.