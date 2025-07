Alcaraz bate convidado sem drama e vai à 3ª rodada em Wimbledon

Depois dos cinco sets contra Fabio Fognini na primeira rodada, a segunda partida de Carlos Alcaraz em Wimbledon foi relativamente sem drama. Diante do britânico Oliver Tarvet, número 733 do mundo e tenista de pior ranking na chave principal, o bicampeão do torneio foi soberano e triunfou por 6/1, 6/4 e 6/4.

Atual vice-líder do ranking mundial, Alcaraz agora soma 16 vitórias consecutivas no All England Club. Sua última derrota aconteceu nas oitavas de final de 2022, diante de Jannik Sinner, que na época era o número 13 do ranking. O próximo adversário para Carlitos este ano será o vencedor do jogo entre o canadense Félix Auger-Aliassime (#28) e o alemão Jan-Lennard Struff (#125)

Como aconteceu

Em seu terceiro evento profissional deste ano, Tarvet, que disputa há três temporadas o circuito universitário dos EUA, até começou bem, com três break points no primeiro game. Alcaraz, porém, não só se salvou como quebrou o saque do tenista da casa no segundo game. Logo, a superioridade do número 2 do mundo ficou evidente, e o espanhol abriu boa vantagem até fazer 6/1.

O segundo set foi mais parelho. Depois de uma quebra para cada no segundo e no terceiro games, ninguém cedeu break points até a reta final. E nesse momento Alcaraz novamente foi superior. Quebrou o britânico no nono game e fez 6/4 no décimo.

A última parcial foi mais do mesmo. Tarvet fazia belos pontos aqui e ali, mas Alcaraz sempre passava a impressão de que era soberano em quadra e podia disparar na frente a qualquer momento. Bastou, porém, uma quebra de vantagem, que veio no sétimo game.