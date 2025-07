Rival do Flu no Mundial, Al-Hilal anuncia atacante que já levou chicotadas

Do UOL, em São Paulo

O Al-Hilal, adversário do Fluminense nas quartas de final do Mundial, anunciou a contratação do atacante Abderrazak Hamdallah.

O que aconteceu

Hamdallah foi emprestado pelo Al-Shabab, também da Arábia Saudita. O marroquino já está nos Estados Unidos, treina com o elenco e pode disputar o jogo contra o Fluminense, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando.

A Fifa permitiu os oito times das quartas de final a inscreverem até dois jogadores no Mundial. O período foi aberto no último dia 27 e vai até amanhã.

Estou muito feliz de me juntar ao Al-Hilal, o grande time que está representando a Arábia Saudita perfeitamente. Eu vou dar o meu máximo e tentar tudo o que eu puder para somar neste elenco e alcançar mais e mais coisas neste Mundial. Hamdallah

Hamdallah é um nome forte no futebol saudita. O marroquino já passou por Al-Ittihad e Al-Nassr antes de ser emprestado pelo Al-Shabab ao Al-Hilal. Ao todo, ele marcou 205 gols desde que chegou à liga local, em 2018.

O jogador foi alvo de chicotadas quando estava no Al-Ittihad. Após a derrota na final da Supercopa Saudita, Hamdallah não gostou das críticas e jogou água em um torcedor, que revidou com chicotadas.