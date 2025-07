Al-Hilal contrata goleador marroquino, alvo de chicotadas, para furar defesa do Fluminense

Depois de dar sustos e empatar com o Real Madrid (1 a 1) na estreia e surpreender o planeta ao derrubar o poderoso Manchester City nas oitavas do Mundial de Clubes, o Al-Hilal sonha em ir adiante e anunciou nesta quarta-feira a chegada do artilheiro Abderrazak Hamdallah para superar uma possível retranca do Fluminense nas quartas, sexta-feira, no Camping World Stadium, em Orlando.

Vindo do Al-Shabab, Hamdallah foi artilheiro três vezes do Campeonato Saudita e é o maior artilheiro da Copa do Rei Saudita, torneio no qual foi eleito o melhor jogador. Em 2024, quando atuava pelo Al-Ittihad, o marroquino, de 34 anos, foi agredido com chicotadas por um torcedor quando saía do gramado, após perder exatamente para o Al-Hilal a final da Supercopa Saudita. Ele retrucou atirando água no agressor.

Hamdallah foi muito bem recebido pelo elenco do Al-Hilal em Orlando. Posou para fotos ao lado do goleiro Bono e brincou com o ex-corintiano Malcom. Ele também teve de passar pelo 'corredor polonês', onde recebeu alguns tapas e empurrões dos novos companheiros.

Abderrazak Hamdallah é mais uma opção de ataque do técnico italiano Simone Inzaghi, que já conta com os brasileiros Malcom e Marcos Leonardo, ambos com boa participação na competição mundial. Segundo a imprensa saudita, o reforço poderá ser utilizado na segunda etapa.