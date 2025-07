'Abel não vai de peito aberto': PVC monta Palmeiras ideal contra o Chelsea

Abel Ferreira não vai encarar o Chelsea de "peito aberto" e pode escalar o Palmeiras com três zagueiros nas quartas de final do Mundial de Clubes, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Abel teve 39 jogos esse ano e 39 escalações diferentes. Vai ser a 40ª escalação diferente porque nem Gustavo Gómez joga nem Piquerez.

O Abel não vai de peito aberto contra o Chelsea. O que pode significar um time com três zagueiros, então você pode fazer: Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs e Micael; numa linha de quatro Giay, Richard Rios, Emi Martínez e Facundo Torres fazendo a ala esquerda; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque na frente.

Aí você tem um time que se defende em linha de cinco e tem velocidade para atacar. Mas precisa usar a velocidade.

Paulo Vinícius Coelho

PVC projetou outra escalação possível do Palmeiras, no 4-2-3-1, com Vanderlan na lateral esquerda.

Ele pode fazer Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez e Aníbal; Estêvão, Richard Rios e Facundo; e Vitor Roque na frente.

Mas eu acho que não é o Rios por dentro, ele nunca jogou nessa função dessa maneira. Não acho que será isso.

Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras e Chelsea duelam por uma vaga na semifinal do Mundial na sexta (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

