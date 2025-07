Zenit paga multa rescisória de Gerson, que deixa o Flamengo

Chegou ao fim a segunda passagem de Gerson no Flamengo. Após desembarcar no Rio de Janeiro depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Bayern de Munique, o volante deve se transferir ao Zenit-RUS nos próximos dias. O clube russo depositou na conta do Rubro-Negro o valor da multa rescisória do jogador, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), na manhã desta terça-feira.

Ao saber do interesse do Zenit, o Flamengo comunicou que só aceitaria a saída de Gerson mediante ao pagamento da taxa prevista em contrato. Os clubes entraram em acordo e o jogador foi ao Mundial sabendo que seria seu último torneio pelo time carioca.

As informações sobre o pagamento da multa rescisória de Gerson pelo Zenit foram dadas inicialmente pelo GE.

Entretanto, nos últimos dias, surgiu um interesse forte do Al-Nassr, que agora será comandado pelo técnico Jorge Jesus. Com uma boa relação com o treinador português e uma proposta melhor que a do Zenit, Gerson ficou balançado para ir ao futebol árabe. Porém, para não correr riscos, os russos depositaram o valor já nesta terça.

Apesar disso, há uma tendência para que haja uma briga entre os empresários e o pai de Gerson. A proposta do Zenit chegou ao pai Marcão através do intermediário Júnior Mendonça. Enquanto isso, o Al-Nassr manifestou interesse ao representante oficial, Carlos Leite. A divisão no estafe do volante é nítida e promete gerar novos capítulos em breve.

Capitão e Ídolo

Após uma passagem incrível entre 2019 e 2021, Gerson voltou ao Flamengo em 2023. Depois de um início lento, rapidamente recuperou a boa forma e ganhou a titularidade absoluta da equipe rubro-negra.

Com o passar do tempo, Gerson se tornou um dos líderes do elenco e ganhou a faixa de capitão do time. Além disso, começou a ser constantemente convocado à Seleção Brasileira e, atualmente, é um dos mais cotados para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, Gerson defendeu o Flamengo em 253 jogos, com 19 gols marcados e 35 assistências.