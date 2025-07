Xabi Alonso exalta postura do Real e já projeta quartas: 'Estaremos atentos'

Com o Real Madrid classificado às quartas de final do Mundial de Clubes após a vitória por 1 a 0 sobre a Juventus, o técnico Xabi Alonso valorizou a atuação da equipe em Miami, destacou o papel tático do elenco na segunda etapa e já começou a projetar o próximo desafio diante de Borussia Dortmund ou Monterrey. Para o treinador espanhol, a força do adversário ainda desconhecido exige atenção redobrada - mas a confiança no grupo é evidente.

"Ficarei de olho no jogo. Conheço muito bem o Borussia, que terminou bem a temporada com o Kovac. E o Monterrey é comandado por alguém que me treinou no Bayern, o Torrent. São equipes que mudam muito de sistema. Estaremos atentos e vamos tentar estar preparados", declarou Alonso, que substituiu Carlo Ancelotti.

Sobre a vitória diante dos italianos, o técnico reconheceu os desafios enfrentados na primeira metade e explicou os ajustes feitos para a etapa final. Segundo ele, foi necessário abrir o campo e acelerar pelos lados, uma mudança que possibilitou a superioridade técnica merengue na parte decisiva do jogo.

"Sabíamos que seria duro. Eles tinham muita densidade no meio, então tivemos que mudar no segundo tempo e explorar mais as laterais. Depois dos 15 minutos, conseguimos controlar bem e fomos profissionais. Gostei do desempenho", analisou o treinador.

O gol da classificação veio dos pés - ou melhor, da cabeça - de Gonzalo García, que ganhou a confiança de Alonso nas últimas semanas e vem aproveitando bem as chances. Formado na base do clube, o atacante foi elogiado pela postura em campo e pelo comportamento fora dele. "Gonçalo está no momento adequado. Trabalha bem, tem humildade, está se saindo bem e merece esse reconhecimento", resumiu o técnico.

Já no campo, o uruguaio Federico Valverde também foi peça-chave no setor de meio-campo. Após o jogo, o capitão exaltou a solidez defensiva e o controle do ritmo, mesmo diante de um rival tradicional e físico como a Juventus. "Foi um desgaste grande contra um adversário muito forte. Mas mantivemos a posse, recuperamos rápido e criamos boas chances. Ainda precisamos polir muita coisa, mas demos mais um passo", afirmou.

Valverde também comentou sobre seu papel como líder dentro de campo, destacando que o peso da braçadeira tem sido um combustível. "No fim, tento tirar o melhor dos meus companheiros. Ser capitão me ajuda a orientar mais. Sempre quero o melhor para o time. É um prazer estar nessa posição", completou.

A equipe merengue volta a campo no sábado, pelas quartas de final, em Nova Jersey. Alonso espera ter Mbappé em melhores condições após sua recuperação de uma gastroenterite. O francês já entrou em campo contra a Juventus, mas ainda está ganhando ritmo. "Ele terá mais treinamentos e vamos ver como responde", comentou o técnico.