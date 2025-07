Wimbledon começa com 'zebras' e cabeças de chaves caindo logo na estreia

A edição 2025 de Wimbledon ainda não chegou ao fim do seu segundo dia de disputas. Mas as "zebras" já se tornaram a marca da competição disputada em Londres desde segunda-feira. Nomes de peso, como o alemão Alexander Zverev, 3º do mundo, o russo Daniil Medvedev, duas vezes semifinalista do Grand Slam britânico, e Coco Gauff, número 2 do mundo e campeã de Roland Garros, a americana voltou a tropeçar na grama de Londres ao ser eliminada pela ucraniana Dayana Yastremska, 42ª colocada do ranking.

Somente na chave masculina já são 13 derrotas de cabeças de chave entre segunda e esta terça-feira. Na disputa feminina, nove já caíram, incluindo Jessica Pegula, terceira do ranking, que vinha de título na grama em Bad Homburg, na Alemanha, e a chinesa Qinwen Zheng, número seis e vice-campeã do Aberto da Austrália de 2024.

No masculino, a lista é encabeçada pelo alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. Ele foi eliminado pelo francês Arthur Rinderknech, atual 72º do mundo, em cinco sets. O italiano Lorenzo Musetti (7º cabeça de chave) e o dinamarquês Holger Rune (8º) foram batidos por tenistas que vieram do qualifying.

O italiano, semifinalista em Roland Garros, foi batido pelo georgiano Nikoloz Basilashvili, 126º do ranking. E Rune foi superado pelo chileno Nicolas Jarry, apenas o 143º do mundo. Medvedev, quatro vezes finalista de Grand Slam, é o cabeça número nove.

Outros a decepcionar foram o argentino Francisco Cerúndolo (16º), o francês Ugo Humbert (18º), o australiano Alexei Popyrin (20º), o grego Stefanos Tsitsipas (24º), o canadense Denis Shapovalov (27º), o casaque Alexander Bublik (28º), o americano Alex Michelsen (30º), o holandês Tallon Griekspor (31º) e o italiano Matteo Berrettini (32º).

Na chave feminina, caíram também a espanhola Paula Badosa (9ª), a letã Jelena Ostapenko (20ª), campeã de Roland Garros de 2017, a checa Karolina Muchova (15ª), a polonesa Magdalena Frech (25ª) e a americana McCartney Kessler (32ª).

Fora da lista de favoritas, a tunisiana Ons Jabeur também foi eliminada precocemente. Atual 59ª do mundo, a duas vezes vice-campeã de Wimbledon abandonou na estreia porque não aguentou o forte calor do verão londrino, que vem surpreendendo os tenistas.