Vasco encaminha contratação do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo

De olho no restante da temporada, o Vasco estaria perto de fechar a contratação do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo. O jogador de 33 anos está livre no mercado após deixar o Al-Rayyan, do Catar.

Após alguns dias intensos de negociação, o acordo estaria perto de ser fechado. Caso tudo corra conforme o esperado, Thiago Mendes chegaria para suprir uma das prioridades do Vasco nesta janela de transferências. No ano passado, o jogador foi ventilado em clubes como Atlético-MG e São Paulo, mas o volante permaneceu no mundo árabe.

Além disso Thiago Mendes teria tido a aprovação do técnico Fernando Diniz e do diretor executivo Admar Lopes. O português conhece o brasileiro e foi um dos responsáveis por levá-lo ao futebol europeu em 2017.

As informações sobre a negociação entre Thiago Mendes e o Vasco são do canal "Atenção, Vascaínos!".

A carreira de Thiago Mendes

Thiago Mendes surgiu para o futebol brasileiro em 2011, quando atuava pelo Goiás. Após quatro temporadas no Esmeraldino, o volante se juntou ao São Paulo em 2015.

Pelo Tricolor Paulista, o jogador teve uma ótima passagem, sendo titular absoluto nas três temporadas em que esteve no CT da Barra Funda. Ao todo, Thiago Mendes defendeu o São Paulo em 142 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências.

Foto: Divulgação / São Paulo

Em 2017, Thiago rumou à Europa, mais precisamente ao Lille, da França. Dois anos depois, após boas atuações pelo clube, o volante trocou de equipe no futebol francês e foi para o Lyon.

Thiago Mendes não decepcionou em um dos maiores times da França. Ao todo, ele permaneceu no Lyon por quatro temporadas, defendendo o clube em 143 oportunidades, com três gols marcados e 11 assistências.

Por fim, o brasileiro foi ao futebol do Catar para defender o Al-Rayyan. Entretanto, Thiago não conseguiu ter sequência na equipe árabe e em dois anos atuou apenas em 31 partidas, com um gol feito e uma assistência. Seu último jogo oficial foi no dia 11 de março, na derrota por 2 a 0 do Al-Rayyan para o Al-Ahli, na Liga dos Campeões da Ásia.