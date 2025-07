Vanderlan ou improviso: como Abel deve escalar Palmeiras contra o Chelsea?

Com três desfalques na defesa, como Abel Ferreira deveria escalar o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes? Na Live do Palmeiras, o colunista Danilo Lavieri e o setorista do UOL Flavio Latif debateram o tema.

O Palmeiras enfrenta o Chelsea (ING) na próxima fase do Mundial, em duelo marcado para a próxima sexta (4), às 16h (de Brasília).

Lavieri: Abel vai escolher experiência de Felipe Anderson

Anota o gabarito: Weverton; Giay (como terceiro zagueiro), Fuchs e Micael; Emiliano Martínez, Ríos, Felipe Anderson (pela direita), Allan (pela esquerda) e Maurício - cinco no meio; Vitor Roque e Estêvão (lá na frente).

O Abel vai olhar e falar que precisava de alguém que olhasse para a camisa do Chelsea e não tremesse, e não sentisse o peso e não tivesse dificuldade de entender que estivesse em uma quartas de final de um Mundial. é isso que ele vai falar.

Danilo Lavieri

Latif: Abel deve escalar Vanderlan

Eu imagino que o Abel vai colocar: Weverton; Giay, Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Ríos e Maurício; Estêvão, Allan e Vitor Roque. Acho que ele coloca esse time. Emiliano Martínez joga para não repetir Lucas Evangelista e Richard Ríos, que não funcionou contra o Inter Miami - esse jogo foi assustador.

Flavio Latif

