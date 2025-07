UFC 321! Com card numerado, Ultimate anuncia segundo evento de Abu Dhabi em 2025

Uma das sedes mais icônicas do UFC nos últimos anos, Abu Dhabi garantiu, nesta terça-feira (1º), o segundo evento em seu território para 2025. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o Ultimate divulgou uma arte promocional para anunciar seu retorno para a capital dos Emirados Árabes Unidos no dia 25 de outubro. Desta vez, a principal liga de MMA do mundo promoverá um card numerado: o UFC 321.

O primeiro show confirmado para a sede se trata de um 'Fight Night' e está programado para o dia 26 de julho e já conta, inclusive, com uma luta principal oficial: Robert Whittaker vs Reinier de Ridder. Em contrapartida, o card numerado, recém-anunciado, ainda não conta com combates encaminhados. Entretanto, por se tratar de um evento que necessariamente envolve disputas de cinturão, nomes como o de Islam Makhachev e Magomed Ankalaev, com apelo na região, surgem como candidatos para liderarem a atração.

Brasileiro de olho

Sempre atento ao que acontece no Ultimate, Jailton Almeida já se antecipou e se colocou à disposição da empresa para competir no card numerado de Abu Dhabi (veja abaixo ou clique aqui). Ansioso para voltar à ativa, 'Malhadinho' pode, com mais uma vitória, se credenciar como o próximo desafiante ao títulos dos pesos-pesados - hoje em posse do inglês Tom Aspinall.

"Esse é o card que eu sempre pedi para o UFC para fazer parte. Por favor, pessoal. Me coloquem lá. Pode ser contra qualquer um: Volkov, Aspinall, Gane, qualquer um", escreveu o peso-pesado baiano, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Abu Dhabi em alta

A capital dos Emirados Árabes se consolida, ano após ano, como uma das principais praças internacionais do UFC. Assim como acabou de ser confirmado para a atual temporada, em 2024, a cidade também sediou dois eventos da liga - um card 'Fight Night' em agosto, com Sandhagen x Nurmagomedov como atração principal, e o UFC 308, em outubro, que contou com nomes como Ilia Topuria, Max Holloway, Khamzat Chimaev e Robert Whittaker em ação. Em 2023, Abu Dhabi também recebeu um show numerado - o UFC 294, liderado pela revanche entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski.

This is the card i always asked the UFC to be part...please guys, put me there. Can be against anyone: Volkov, Aspinall, Gane, anyone... @Mickmaynard2 @danawhite https://t.co/nw6eEOqV68

- Jailton Almeida "Malhadinho" (@Malhadinho_UFC) July 1, 2025

