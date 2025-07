Transmissão ao vivo de Borussia Dortmund x Monterrey: veja onde assistir

Borussia Dortmund e Monterrey medem forças hoje, às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Dortmund garantiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, fechando a fase de grupos com sete pontos. O time alemão confirmou a primeira colocação ao bater o Ulsan HD por 1 a 0 na última rodada.

O Monterrey avançou em segundo lugar no Grupo E, somando cinco pontos. Contando com Sérgio Ramos no elenco, a equipe mexicana assegurou a vaga nas oitavas de final com uma goleada por 4 a 0 sobre o Urawa Reds, no encerramento da fase de grupos.

Borussia Dortmund x Monterrey -- Mundial de Clubes