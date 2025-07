Torcedores do São Paulo classificam semestre de Ferraresi como "bom"

No primeiro semestre de 2025, Nahuel Ferraresi tem sido peça importante no elenco do São Paulo. O defensor se destacou pela versatilidade, atuando tanto como zagueiro quanto como lateral direito ? característica valorizada pela antiga comissão técnica comandada por Luis Zubeldía, que frequentemente adotava uma linha com três zagueiros.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 50% dos torcedores do São Paulo classificaram o primeiro semestre do atleta como "bom". Outros 20% avaliaram como "regular".

Parte da torcida avaliou como "ótimo" (15%). Por outro lado, alguns torcedores foram mais críticos com relação ao semestre de Lucas. 12,5% analisaram como "ruim", enquanto 2,5% entenderam que o atleta teve um desempenho "péssimo".

Semestre de Ferraresi

Assim como na temporada passada, o venezuelano emendou uma sequência de partidas como titular. No primeiro semestre deste ano, disputou 27 jogos, sendo titular em 19 deles ? 13 como lateral e seis como zagueiro.

Com a chegada de Hernán Crespo, porém, esse cenário pode mudar. Caso o novo treinador opte por fixar Ferraresi na zaga, sua posição de origem, a lateral direita pode se abrir para o jovem Maik, de 20 anos, que ainda não teve oportunidades no time profissional sob o comando anterior.

Apesar da contribuição tática, Ferraresi viveu alguns momentos de instabilidade. Na partida contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi expulso aos 22 minutos de jogo, o que deu fôlego ao adversário, embora o Tricolor tenha avançado de fase.

Posteriormente, na derrota para o Mirassol, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro acabou marcando um gol contra, o segundo do time visitante na partida.

O São Paulo voltará a campo no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa da comissão técnica é de que Ferraresi siga como uma das peças de confiança do elenco, oferecendo equilíbrio e consistência à equipe no segundo semestre da temporada.