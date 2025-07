Topuria assume liderança do ranking peso-por-peso do UFC; Pantoja entra no top 5

Islam Makhachev não é mais considerado o melhor lutador do UFC independentemente de categoria de peso. Isso porque nesta terça-feira (1º), na mais recente atualização do ranking da companhia, o pupilo de Khabib Nurmagomedov perdeu seu posto de número 1 peso-por-peso para Ilia Topuria, principal destaque do UFC 317 do último sábado, em Las Vegas (EUA). Com o triunfo via nocaute avassalador sobre Charles 'Do Bronx', 'El Matador', como é conhecido, assumiu a liderança da listagem.

E não é para menos. Afinal de contas, o ex-campeão peso-pena (66 kg) subiu de categoria e se mostrou fatal também nos pesos-leves (70 kg), conquistando o cinturão vago - que anteriormente pertencia justamente a Makhachev. Sendo assim, a conquista de um segundo título em categorias de peso distintas deve ter sido crucial para que Topuria ultrapassasse Merab Dvalishvili e Islam para se tornar o número 1 peso-por-peso da principal liga de MMA do mundo.

Pantoja entra no top 5

Outro protagonista do UFC 317 que teve seu desempenho reconhecido foi Alexandre Pantoja. Após finalizar Kai Kara-France no terceiro assalto e alcançar sua quarta defesa de título bem-sucedida - maior marca entre os atuais campeões da liga -, o peso-mosca (57 kg) pegou o elevador, subiu quatro posições e agora finalmente desponta no top 5 do ranking peso-por-peso da empresa, justamente na quinta colocação. Com a mais recente atualização, o brasileiro deixou para trás nomes como Magomed Ankalaev, Alexander Volkanovski, Tom Aspinall e Jack Della Maddalena.

E por mais que desponte como um campeão dominante, Pantoja já sabe qual provavelmente será seu próximo desafio no octógono. Representante da nova geração, com apenas 23 anos, Joshua Van derrotou Brandon Royval no card principal do UFC 317, na qual foi eleita a 'Luta Da Noite'. O desempenho do atleta de Mianmar foi exaltado na atualização do ranking, com o jovem subindo incríveis 11 posições e assumindo o posto de número 1 da categoria até 57 kg. Em sua frente, agora, só consta justamente o campeão brasileiro.

Derrotados, brasileiros perdem espaço

A noite do UFC 317 foi de altos e baixos para o 'Esquadrão Brasileiro'. Os representantes que acabaram superados no evento perderam espaço em suas respectivas categorias. Brutalmente nocauteado por Topuria na luta principal, Do Bronx desceu um degrau na divisão até 70 kg e agora é o terceiro colocado da categoria. Já na listagem peso-por-peso, o especialista em jiu-jitsu perdeu duas posições e agora abre a lista, na 15ª colocação.

Também entre os pesos-leves, Renato Carneiro foi superado por Beneil Dariush no card principal do UFC 317. Com o revés, - o segundo consecutivo -, 'Moicano' caiu da 11ª para a 12ª posição na listagem até 70 kg. Já entre as mulheres, houve uma troca de posições entre Tracy Cortez e Viviane Araújo. Superada pela americana, 'Vivi' caiu da oitava para a décima colocação entre as pesos-moscas - caminho inverso ao feito pela sua mais recente algoz, que herdou sua então oitava posição.

