Top 15! Jake Paul entra no ranking da Associação Mundial de Boxe

A aventura de Jake Paul no boxe, que começou como uma piada nos bastidores da comunidade das lutas, já não pode mais ser encarada como motivo de chacota. Ridicularizado por muitos ao anunciar seus planos ambiciosos na modalidade, que incluíam a disputa por um título mundial, o youtuber que virou pugilista deu mais um passo rumo ao seu objetivo.

Depois de sua vitória sobre o ex-campeão mundial Julio Cesar Chavez Jr, no último sábado (28), o astro da internet entrou oficialmente no ranking top 15 do peso-cruzador (90,7 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA), ocupando o 14º lugar. Assim, Jake se aproxima ainda mais de lutar por um cinturão mundial de uma das principais entidades da nobre arte.

Competição duvidosa?

Um dos pontos críticos à trajetória de Jake no boxe tem sido a qualidade da competição enfrentada por ele nos ringues. Apesar de enfrentar, em geral, rivais renomados, como Mike Tyson e Anderson Silva, por exemplo, muitos deles claramente já não estão mais no seu auge físico e técnico. Sendo assim, por mais que o youtuber some 12 vitórias e apenas uma derrota como profissional, seu cartel é bastante questionado por parte da comunidade das lutas.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok