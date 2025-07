Técnico campeão com a Itália, Mancini elogia Botafogo após demissão de Paiva

Nesta terça-feira, através das redes sociais, Roberto Mancini elogiou e desejou boa sorte ao Botafogo após a eliminação do clube carioca do Mundial de Clubes. Campeão da Eurocopa com a seleção italiana e com passagens por grandes clubes europeus, Mancini publicou essa mensagem um dia após a demissão de Renato Paiva do comando técnico do Glorioso.

"Vamos, Botafogo, você é forte. Boa sorte no campeonato", escreveu por meio de seu Instagram.

Com passagens por Fiorentina, Lazio, Inter de Milão, Manchester City, Galatasaray, Zenit e seleções italiana e árabe, Mancini ocupa atualmente o cargo de consultor na Sampdoria.

Foto: Reprodução / Instagram - @mrmancini10

Em seu currículo, registra 14 troféus, dentre eles uma Eurocopa (Itália), três Campeonatos Italianos (Inter de Milão) e um Campeonato Inglês (Manchester City). Sua publicação em referência ao Alvinegro chamou atenção, uma vez que foi feita justamente após a demissão do português.

Integrante do Grupo B do torneio, o Botafogo encerrou a primeira fase na vice-liderança, à frente do Atlético de Madrid. Na segunda rodada, em um resultado histórico, o time comandado por Renato Paiva venceu o poderoso Paris Saint-Germain (PSG), atual campeão da Champions League, por 1 a 0.

A trajetória do Botafogo no torneio disputado nos Estados Unidos terminou nas oitavas de final. Após empate sem gols no tempo normal, o time alvinegro sofreu gol de Paulinho na prorrogação e acabou derrotado pelo Palmeiras. A eliminação marcou o último jogo de Renato Paiva, anunciado no fim de fevereiro. No comando do Glorioso, Paiva disputou 23 partidas, das quais venceu 12, três empates e oito derrotas.