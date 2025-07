Suspenso para o jogo contra o Chelsea, Piquerez apresenta quadro gripal e desfalca treino do Palmeiras

O lateral esquerdo Piquerez foi desfalque no treino do Palmeiras na manhã desta terça-feira, no CT do Philadelphia Eagles. O jogador apresentou um quadro gripal e ficou apenas na parte interna, sem ir ao gramado. O caso, porém, não preocupa já que ele já é baixa certa para o jogo contra o Chelsea, nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Piquerez recebeu o segundo cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nas oitavas de final, e cumprirá suspensão automática. Assim, Vanderlan deve ocupar a vaga no duelo contra os ingleses que acontece nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

O uruguaio foi titular no Palmeiras nos quatro compromissos na Copa do Mundo e permaneceu em campo nos 90 minutos dos três jogos da primeira fase: empates contra Porto (0 a 0) e Inter Miami (2 a 2), e vitória sobre o Al Ahly (EGI) (2 a 0), e nos 120 nas oitavas contra o Botafogo, vencida pelo Verdão por 1 a 0.

Vanderlan, por sua vez, esteve em campo apenas cerca de 15 minutos no duelo contra o time egípcio. No restante, ficou apenas no banco de reservas. A Cria da Academia, então, deve ter nova chance entre os titulares na vaga de Piquerez.

Além de Piquerez, o Palmeiras também tem outros dois desfalques: os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo. O primeiro cumprirá suspensão, enquanto o outro trata de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no empate com o Inter Miami.