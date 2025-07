Stephan Barcha e Pedro Veniss garantem dobradinha do Brasil no CHIO Aachen

A largada do Brasil no CHIO Aachen 2025 na Alemanha não poderia ter sido melhor. Nesta terça-feira, na prova de abertura da modalidade Salto- Stawac Opening Competition, a 1.45m, disputada ao cronômetro, teve dobradinha do Brasil e com dois cavalos de criação nacional.

O campeão pan-americano Stephan Barcha com Chevaux Hex Lup Império Egípcio, filho de Calvaro Z em Paroli, de 16 anos, consagrada dupla em provas de velocidade no Brasil e na Europa, zerou na imbatível marca de 61s17, superando demais 54 conjuntos.

Já o 2º posto coube a Pedro Veniss apresentando CS Hortencia, égua filha de Etoulon VDL x Cassini II, de 9 anos, um percurso limpo, em 62s56.

Em 3º lugar, chegou o irlandês Brookly Height, percurso limpo, 62s83. Ao todo, 34 conjuntos zeraram o percurso idealizado por Frank Rothenberger, dando início a uma semana de fortes emoções no CHIO Aachen 2025, considerado a meca do hipismo mundial.

Destaque para a Copa das Nações - Mercedes-Benz Nations Cup - na quinta-feira, e o GP Rolex, a 1.60m, no domingo, entre outros tantos pontos altos.