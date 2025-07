Sinner e Djokovic mantêm a calma enquanto Zverev se junta a cabeças-de-chave eliminados em Wimbledon

Por Shrivathsa Sridhar e Martyn Herman

LONDRES (Reuters) - O tenista número um do mundo, Jannik Sinner, manteve a calma para passar serenamente para a segunda rodada de Wimbledon, assim como o recordista de Grand Slams Novak Djokovic, mas foi o segundo dia consecutivo de surpresas em um All England Club escaldante, com uma sucessão de jogadores semeados caindo e queimando na terça-feira.

A norte-americana Coco Gauff, segunda cabeça-de-chave, que buscava uma dobradinha Roland Garros e Wimbledon depois de seu triunfo em Paris, foi a vítima mais surpreendente do dia, perdendo por 7-6(3) e 6-1 para a ucraniana Dayana Yastremska, enquanto o sol se punha em um dia abafado em Londres.

Taylor Fritz, o número cinco do mundo, sobreviveu a uma luta de cinco sets por um triz contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que tem um grande serviço.

Mas o mesmo não se pode dizer de 13 dos cabeças-de-chave masculinos que caíram no primeiro obstáculo, um recorde em Wimbledon desde que 32 cabeças-de-chave foram introduzidos em 2001. Nove cabeças-de-chave também caíram na primeira rodada feminina.

Alexander Zverev, da Alemanha, foi a baixa masculina mais notável, com o terceiro cabeça-de-chave perdendo por 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5) e 6-4 para o francês Arthur Rinderknech em uma maratona que começou na segunda-feira e ficou empatada em um set cada durante a noite.

"Não sei se ele já jogou uma partida como essa em sua vida", disse Zverev, que ainda está buscando seu primeiro título de Grand Slam após 38 tentativas.

O italiano Lorenzo Musetti, sétimo cabeça-de-chave, também foi eliminado na segunda quadra por Nikoloz Basilashvili, na mesma quadra em que a norte-americana Jessica Pegula, terceira cabeça-de-chave feminina, foi eliminada pela italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-2 e 6-3.

Já o italiano Sinner nunca pareceu em risco de se juntar ao êxodo ao derrotar o compatriota e amigo próximo Luca Nardi por 6-4, 6-3 e 6-0 em um retorno vitorioso aos Grand Slams após sua épica derrota na final do Aberto da França para Carlos Alcaraz no mês passado.

"Tentei deixar a amizade de lado por algumas horas", disse Sinner, que cedeu apenas quatro pontos quando acertou seu primeiro saque.

O sérvio Djokovic, recordista masculino de Grand Slams com 24 títulos de simples, estreou com vitória sobre Alexandre Muller por 6-1, 6-7(7), 6-2 e 6-2.

Muitos lamentarão a saída do azarão Alexander Bublik, 28º cabeça-de-chave. O showman do Cazaquistão é garantia de entretenimento com sua variedade de golpes, mas não conseguiu evitar a porta de saída sendo eliminado pelo espanhol Jaume Munar por 6-4, 3-6, 4-6, 7-6(5) e 6-2.

No final do dia, mais um cabeça-de-chave caiu, com o francês Ugo Humbert sendo derrotado pelo veterano compatriota Gael Monfils, novamente desafiando seus 38 anos de idade para vencer uma partida de cinco sets.

Depois de sete jogadores britânicos terem vencido partidas individuais na segunda-feira -- um recorde da era profissional em Wimbledon -- os torcedores da casa tiveram ainda mais motivos para comemorar nesta terça, quando Jack Draper, quarto cabeça-de-chave e grande esperança local, evitou qualquer drama ao passar com facilidade pelo argentino Sebastian Baez, que se retirou lesionado com o placar em 6-2, 6-2 e 2-1.

No total, 10 jogadores britânicos chegaram à segunda rodada.