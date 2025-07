Sinner bate compatriota em ótima estreia em Wimbledon

Foi a 15ª vez que Jannik Sinner enfrentou um compatriota em um torneio de nível ATP e, pela 15ª vez, o italiano número 1 do mundo saiu vitorioso. Em sua estreia na edição 2025 de Wimbledon, Sinner foi dominante, fez 6/4, 6/3 e 6/0 sobre Luca Nardi (21 anos, #95 do mundo) e avançou à segunda fase.

Foi a segunda vez que Nardi enfrentou um número 1 do mundo, mas sua primeira derrota nesse cenário. Ano passado, quando Novak Djokovic liderava o ranking, o italiano bateu o sérvio na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Wimbledon é o único slam em que Sinner ainda não alcançou a final. Ele jogou uma semi em 2023, quando foi superado por Novak Djokovic, e parou nas quartas de final no ano passado, diante de Daniil Medvedev. Na segunda rodada, o cabeça de chave número 1 vai enfrentar o australiano Aleksandar Vukic, que também estreou com vitória ao fazer 6/3, 6/4, 4/6 e 7/6(5) em cima do taiwanês Chun-Hsin Tseng.

Como aconteceu

Nardi fez um belo primeiro set, resistindo a potência do número 1 e salvando break points. Foram três chances de quebra no segundo game e outras duas no oitavo, mas Sinner não conseguiu converter nenhuma delas. O favorito só conseguiu a quebra no décimo game, ganhando um rali e forçando um erro do rival para fazer 6/4.

Com seu saque, Sinner não encontrava problemas, e isso lhe dava margem para ser mais agressivo no saque de Nardi. Assim, anotou mais uma quebra no segundo game do segundo set e logo abriu 3/0. Perdendo apenas cinco pontos no saque em toda a parcial, o número 1 manteve a vantagem até fazer 6/3 e abrir 2 sets a 0.

A história se repetiu na terceira parcial, e Sinner voltou a quebrar no primeiro game de saque de Nardi. A desvantagem parecia abalar moralmente o azarão, que voltou a perder seu serviço no terceiro game e não esboçou reação depois disso.