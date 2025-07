Sérvio do Al Hilal diz que vitória é resposta aos críticos da Liga Saudita

"Vamos ver o que os críticos dirão agora, depois destes jogos". Assim, Sergej Milinkovic-Savic, sérvio, ex-Lazio, respondeu a uma pergunta sobre o que dirão agora agora os que criticaram os jogadores que fizeram a transição da Europa para o futebol da Arábia Saudita.

Milinkovic-Savic fez uma partida e tanto na vitória por 4 a 3 do Al Hilal para cima do Manchester City, um resultado que chocou o planeta e classificou os asiáticos para as quartas de final do Mundial de Clubes - agora vai pegar o Fluminense.

O movimento do futebol saudita acompanha uma pequena revolução na sociedade do país desde a subida ao trono do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud. A Arábia se moderniza, fez um planejamento para as próximas décadas e, nele, está a internacionalização (e "normalização" de uma autocracia religiosa) do país através do esporte. Em janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo foi o primeiro a desembarcar. Depois, entre junho e agosto do mesmo ano, veio a primeira grande leva e, nela, estava o sérvio do Al Hilal.

"Nós mostramos a força da nossa liga nas partidas contra Real Madrid, Pachuca, Salzburg e hoje à noite. Eu sou um cara que gosta de ouvir as críticas e depois dar minhas respostas no campo. Estou feliz com o que estamos fazendo na América".

O lateral Renan Lodi fez coro e disse que "o Al Hilal tem jogadores que já atuaram em todas as competições de alto nível que você imaginar. Quando aparecem jogos como esse (do City), a motivação é grande. A gente sabe da nossa qualidade e fica na história depois dessa vitória".

A partida contra o Fluminense também será disputada em Orlando na sexta-feira, mas em horário mais crítico - devido ao calor. O jogo será às 15h locais (16h de Brasília) e não à noite, como foi na vitória do Hilal sobre o City. O jogo representa a certeza de pelo menos um representante não europeu nas semifinais do torneio.

"Eles passaram contra a Inter, isso mostra que é um bom time, um time forte. Agora, vamos focar no jogo, que com certeza não será fácil", falou Milinkovic-Savic. "Quero dar os parabéns para o Fluminense e para o Palmeiras. Uma pena o Flamengo e o Botafogo terem ficado pelo caminho. Sou um grande fã do Renato (Gaúcho) e vai ser um grande jogo", declarou Lodi.