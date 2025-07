Sem Murilo e Gómez, veja as opções de Abel Ferreira para montar a zaga do Palmeiras contra o Chelsea

O Palmeiras chega para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com algumas dores de cabeça. Isso porque tem desfalques importantes no setor defensivo, incluindo os dois zagueiros que vinham sendo titulares: Murilo, lesionado, e Gustavo Gómez, suspenso.

Sendo assim, Abel Ferreira terá que escalar uma zaga inédita na competição. Já contra o Botafogo, sem Murilo, o treinador colocou Gustavo Gómez e Bruno Fuchs. O paraguaio estava pendurado e recebeu o segundo cartão amarelo, além de um vermelho nas oitavas de final.

O Verdão vem atuando com dois zagueiros de ofício, com o lateral direito Giay improvisando no setor em algumas situações de jogo. Bruno Fuchs e Micael não seria uma dupla inédita. Eles já atuaram juntos como titulares em seis compromissos. E, em três deles foi com o Verdão atuando com um trio de zaga.

Além disso, eles também somam mais minutos juntos pois atuaram em mais três jogos depois de substituições de Abel. Juntos na zaga, sofreram apenas três gols somando os oito compromissos, com seis vitórias, um empate e uma derrota. A última vez que começaram entre os 11 iniciais foi na derrota contra o Cruzeiro, no último jogo antes da ida ao Mundial.

A tendência é a de que Bruno Fuchs siga entre os titulares e forme uma dupla de zaga ao lado de Micael. Ambos os jogadores chegaram ao Verdão neste ano. Fuchs por empréstimo e Micael em definitivo. O primeiro já disputou 19 jogos na temporada, enquanto o outro esteve em campo em 13 compromissos.

Além deles, as outras opções de Abel no setor são as Crias da Academia Benedetti e Naves. Esses, porém, correm por fora. E, embora Abel queira dar oportunidade a todos os inscritos no torneio, a probabilidade de colocar os dois jovens de início é baixa. Neste ano, Benedeti disputou oito jogos e Naves disputou dez.