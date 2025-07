Sem brilho, Léo Godoy faz semestre instável e não resiste no Santos

Contratado no início de 2025, Léo Godoy chegou ao Santos com a missão de resolver um dos setores mais instáveis do elenco: a lateral direita. Aos 30 anos e vindo por empréstimo do Athletico-PR, o argentino recebeu a confiança inicial de Pedro Caixinha e começou a temporada como titular. No entanto, a boa largada não se sustentou.

Godoy viu seu espaço diminuir na reta final do Campeonato Paulista, quando JP Chermont ganhou a vaga. Mesmo assim, voltou a figurar entre os titulares em determinados momentos, especialmente com a chegada de Cleber Xavier ao comando técnico. Mas a sequência nunca se firmou. Na última partida com a camisa alvinegra, sequer entrou em campo ? foi reserva e viu o improvisado Escobar atuar na lateral.

Ao todo, foram 20 jogos disputados pelo Santos ? 13 como titular ? e apenas um gol, marcado contra o Velo Clube, ainda no Estadual. A atuação discreta em campo e a oscilação no rendimento fizeram com que Godoy se tornasse alvo constante de críticas da torcida. Em meio à pressão crescente, o lateral foi vaiado na Vila Belmiro e chegou a usar as redes sociais para desmentir rumores de que teria pedido para deixar o clube.

Com a proposta de compra do Independiente, da Argentina, o Athletico-PR ? dono dos direitos do jogador ? acionou a cláusula prevista no contrato de empréstimo. O Santos, que tinha a opção de igualar a oferta, preferiu não cobrir e optou pela liberação imediata. A rescisão foi oficializada no BID da CBF no dia 11 de junho, encerrando de forma antecipada a passagem do jogador pela Vila.

Sem conseguir se firmar em nenhum momento da temporada, Léo Godoy deixa o Santos sem deixar saudades. Com a saída, o clube agora avalia se irá buscar reforços para a posição, que ainda conta com Aderlan, JP Chermont e o improviso de nomes como Luisão e Escobar.