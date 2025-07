São Paulo treina em dois períodos e avança em preparação na intertemporada

O São Paulo segue firme em sua preparação durante a intertemporada provocada pela pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, o elenco trabalhou em dois períodos no CT da Barra Funda, intensificando os ajustes para o retorno ao Campeonato Brasileiro e para a estreia do técnico Hernán Crespo.

No primeiro treino do dia, os jogadores realizaram um aquecimento sob a supervisão dos preparadores físicos. Em seguida, a comissão técnica promoveu atividades de enfrentamento, dividindo o grupo conforme as posições: zagueiros contra atacantes, meio-campistas entre si, e pontas contra laterais.

Já no período da tarde, o elenco iniciou com fundamentos técnicos e foi novamente separado: enquanto parte do grupo treinou movimentações defensivas, outra realizou trocas de passes, cruzamentos e finalizações. A atividade foi finalizada com um novo trabalho de ataque contra defesa.

Situação do Tricolor

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quarta-feira (2), novamente no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino no dia 16 de julho, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no campeonato, com 12 pontos, e segue vivo também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.