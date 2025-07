São Paulo sofre virada do Athletico-PR e perde chance de ir ao G8 do Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o São Paulo perdeu do Athletico-PR por 3 a 1, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Brenno, ainda no primeiro tempo, cravou para o Tricolor, enquanto Davi Alves, Murilo e Moritz, na etapa final, anotaram para o Furacão.

Desta forma, diante do triunfo em casa, o Tricolor Paulista permaneceu na 11ª colocação do Brasileirão sub-17, com 11 pontos conquistados. Os paulistas perdem a chance de entrar no G8 da tabela, que permite acesso à disputa das quartas de final da competição.

O Corinthians, que ainda joga na rodada, abre a zona de classificação, com mesmo 12 pontos. O Athletico-PR, por sua vez, sobe para o segundo lugar, com 16 unidades somadas.

Pela nona rodada do Brasileirão sub-17, o São Paulo volta aos gramados no próximo dia 9, quarta-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, em Fortaleza (CE). Já o Furacão, no mesmo dia e horário, mede forças diante do Vasco da Gama, em Curitiba (PR).

Os gols

O São Paulo inaugurou o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo. Pelo lado direito do campo de ataque, João Nery cruzou para a área e Brenno subiu mais alto que a marcação do Furacão para testar firme, vencendo o goleiro e colocando a bola no ângulo esquerdo.

O Athletico-PR empatou aos 12 minutos da etapa final. Após disputa de bola dentro da área do São Paulo, Davi Alves ficou com a sobra e tocou com a perna direita para o fundo das redes.

Aos 29 minutos, o Furacão virou a partida. Bruninho recebeu dentro da grande área e bateu cruzado. Assim, dentro da pequena área, Murilo, livre de marcação, desviou para dentro do gol.

Para fechar a conta, aos 49 minutos, os paranaenses marcaram o terceiro gol. Moritz recebeu dentro da grande área e bateu alto, na saída do goleiro.