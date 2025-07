São Paulo renova empréstimo de Marcos Antônio por mais uma temporada

Nesta terça-feira, o São Paulo acertou a renovação do empréstimo de Marcos Antônio, de 25 anos, até 30 de junho de 2026. O meio-campista pertence à Lazio, da Itália, e agora tem vínculo prorrogado por mais uma temporada, com opção de compra ao fim do contrato. O acordo anterior era válido até a última segunda-feira (30).

A permanência do jogador é vista como um reforço importante para o elenco comandado por Luis Zubeldía. Contratado em julho do ano passado, inicialmente como terceira opção para o meio-campo, Marcos Antônio ganhou espaço e encerrou o primeiro semestre de 2025 em alta no Morumbi.

No início do ano, ele estava atrás de Pablo Maia e Luiz Gustavo na hierarquia da posição. No entanto, com a grave lesão no joelho de Pablo e o quadro de tromboembolismo pulmonar que afastou Luiz Gustavo, o volante assumiu a titularidade e não desperdiçou a chance. Ao lado de Alisson, mostrou consistência, mobilidade e qualidade no passe e características que ajudaram a dar equilíbrio ao setor.

Marcos Antônio disputou 20 partidas na atual temporada, sendo titular em 17, com duas assitências. As boas atuações agradaram à comissão técnica e à diretoria, que passou a considerar sua permanência como prioridade.

Agora, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente, o camisa 20 segue como peça importante para o São Paulo.