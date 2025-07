Santos reforça o meio-campo e oficializa a contratação do volante Willian Arão

Willian Arão, volante que defendeu Corinthians, Botafogo e Flamengo, entre outros clubes no Brasil, foi anunciado como reforço do Santos nesta terça-feira. O contrato do atleta vai até 31 de dezembro de 2026 e o time da Vila Belmiro tem opção de renovação para mais uma temporada.

Volante voluntarioso, e com boa saída de bola, Arão é o segundo reforço anunciado pelo clube nesta terça-feira. Mais cedo, a diretoria divulgou o acerto com o lateral-direito Igor Vinícius, ex-São Paulo. Ele rescindiu o contrato com o clube do Morumbi e assinou com o Santos por três anos.

Com um currículo vitorioso e uma passagem de muitos títulos com o Flamengo a partir de 2019, Arão retornar ao futebol brasileiro após uma passagem de três anos pela Europa.

Depois de deixar o Rio, ele defendeu o Fenerbahce, da Turquia, e depois jogou pelo Panathinaikos, da Grécia. Aos 33 anos, ele chega para dar mais experiência a um elenco que tentar melhorar a posição do Santos no Campeonato Brasileiro (atualmente ocupa a 15ª colocação).

Para contar com o atleta, a diretoria não teve que arcar com qualquer despesa, já que o seu contrato com o clube grego se encerrou nesta segunda-feira. O jogador já havia realizado os exames médicos, e nesta terça-feira assinou o novo vínculo.