Santos recebe convite para jogos nos EUA e até Rússia, mas deve ficar no CT

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos deve desistir da ideia de uma intertemporada internacional antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

A tendência é que o Santos realize esse período de treinos no CT Rei Pelé. O Peixe já pensa em amistoso na Baixada Santista ou, no máximo, em outros locais do Brasil. Os próximos adversários serão Palmeiras (data a definir) e Flamengo (dia 16).

O Peixe de Neymar recebeu convites para jogar nos Estados Unidos e até Rússia, mas ainda não se convenceu. Essa definição vai ocorrer nos próximos dias.

Questões de logística e confirmação dos adversários são entraves. A ideia seria conciliar lucro com desafios esportivos.

O técnico Cleber Xavier definiu a programação dessa semana, mas pode mudar se necessário. O cronograma prevê treinos de hoje a sábado, com dois períodos na quarta e sexta.

No início do ano, o Santos chegou a anunciar a participação na Orlando Cup, mas desistiu. A mudança foi incentivada pelo ex-técnico Pedro Caixinha e pelo ex-CEO Pedro Martins após o Atlético Nacional (COL) cancelar a viagem. O Peixe manteve esse projeto de internacionalização da marca no radar.